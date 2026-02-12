Геммерле повторив золотий тріумф у Пекіні, в Австрії подвійний подіум у сноуборд-кросі на Олімпіаді-2026

У четвер, 12 лютого, на Олімпійських іграх-2026 завершилася драматична гонка у чоловічому сноуборд-кросі. Перемогу святкувала збірна Австрії.

Олімпійським чемпіоном став представник Австрії Алессандро Геммерле. Йому вдалося випередити конкурентів у вирішальному заїзді та підтвердити свій статус одного з найсильніших сноубордистів планети.

Для 32-річного спортсмена це вже друге поспіль олімпійське "золото" після тріумфу в Пекіні-2022. Окрім двох найвищих олімпійських нагород, Геммерле має у своєму активі "срібло" (2021) та "бронзу" (2025) чемпіонатів світу, а також срібну медаль зимової Універсіади-2015.

Срібну нагороду здобув лідер світового заліку, канадець Еліот Гронден. Бронзову медаль виборов ще один австрієць Якоб Дузек. Четвертим до фінішу прийшов француз Ейдан Шолле.

Україна в цій дисципліні представлена не була. Загалом виступи українських сноубордистів на Іграх-2026 уже завершилися: раніше найтитулованіша українка Аннамарі Данча на своїх п'ятих Олімпійських іграх не зуміла пробитися до 1/8 фіналу у паралельному гігантському слаломі, посівши підсумкове 19-те місце у кваліфікації.

Новина доповнюється...