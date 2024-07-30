Розклад 31 липня
10:00. Кульова стрільба, чоловіки. Стрільба з гвинтівки з 3 позицій, 50 м. Кваліфікація. Сергій Куліш.
12:00. Стрибки у воду, жінки. Синхронні стрибки, вишка (10 м). Фінал. Ксенія Байло, Софія Лискун.
12:21. Плавання, чоловіки. 200 м на спині. Попередні запливи. Олександр Желтяков.
12:24. Академічне веслування, чоловіки. Двійка парна розпашна легкої ваги. Півфінали. Станіслав Ковальов, Ігор Хмара.
13:14. Академічне веслування, жінки. Четвірка парна. Фінал. Анастасія Коженкова, Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Катерина Дудченко.
16:30. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-одиночка. Півфінал. Вікторія Ус.
18:30. Спортивна гімнастика, чоловіки. Особиста першість на окремих снарядах. Олег Верняєв, Ілля Ковтун.
21:00. Бокс, чоловіки (57 кг). 1/8 фіналу. Айдер Абдураімов — Хав'єр Діаз.