Олімпійці нашого цвіту

Так історично склалося, що українські спортсмени чимало виступали на Олімпійських іграх за інші держави.

На ОІ-2024 ми також побачили певну кількість атлетів українського походження, які змагалися під прапорами інших країн.

Спершу домовимося про поняття. Є корпус спортсменів, які народилися від українських батьків в іноземних краях; або їх вивезли з України ще у дитинстві. А є пул спортсменів, які вже дорослими свідомо змінили спортивне та державне громадянство. У сьогоднішньому глобалізованому світі це звичне явище – до нього можна ставитися по-різному, але це об’єктивний факт.

Не факт, що ми згадаємо геть усіх українських спортсменів, що виступали в Парижі у складах інших збірних. Але про когось таки розповімо.

Атлети з українським корінням

Цілком логічно, що найбільшу кількість атлетів українського походження можна побачити під прапором Канади. Адже саме до цієї країни свого часу у пошуках кращої долі масово емігрували бідні українські селяни. Їх нащадки зробили неабиякий внесок у спортивну славу Канади, перш за все славнозвісні хокеїсти, відомі як "Юкі" (Ukes, від Ukrainians – українці).

У складі збірної Канади на Іграх-2024 у Парижі виступали шість спортсменів. Двоє з них повертаються за океан з нагородами.

35-річна академічна веслувальниця Крістен Кіт, кермова жіночої вісімки, до свого золота Токіо-2020 додала срібло Парижу-2024. У її здобутках також є дві срібні та дві бронзові медалі чемпіонатів світу. Цікаво, що Крістен також успішно займається шосейними велогонками.

19-річний плавець Ілля Харун здобув бронзу на дистанції 200 м батерфляєм (з національним рекордом – 1:52.80). До речі, це перша медаль у плаванні для Канади з 2012 року. Ілля народився у Монреалі в родині акробатів з "Цирку дю Солей". Потім родина переїхала до Лас-Вегаса, але Ілля, маючи канадський паспорт, виступає за Канаду, хоча живе, навчається та тренується у США.

28-річний плавець Юрій Кисіль виступав у чоловічій естафеті 4х100 м фрістай, де канадська команда фінішувала шостою. Юрій брав участь в Олімпійських іграх в Ріо-2016 (7-ме місце в естафеті та півфінал на 100 м вільним стилем). 29-річний Тайлер Міславчук змагався у чоловічому тріатлоні, посів 9-те місце. Він також брав участь в Олімпійських іграх в Ріо-2016 та Токіо-2020, де обидва рази був 15-м.

33-річний баскетболіст Келлі Олійник, центровий клубу "Торонто Репторс" та капітан національної збірної Канади, є одним з найвідоміших спортсменів українського походження. Збірна Канади посіла перше місце в групі (обігравши Австралію, Грецію та Іспанію), але у чвертьфіналі програла Франції (73:82).

30-річний волейболіст Денні Дем'яненко в Парижі дебютував на Олімпійських іграх, збірна Канади обмежилась 4-м місцем в групі.

Іншу групу складають етнічні євреї, які народились у США чи Ізраїлі, або їх привезли до цих країн ще дітьми.

Так, ізраїльський гімнаст Артем Долгопят, олімпійський чемпіон Токіо-2020 у вільних вправах, уродженець Дніпропетровська, який приїхав до Ізраїлю у 12 років, здобув у Парижі срібло – знову у вільних вправах.

Дзюдоїст Петер Пальчик, який народився в Ялті та потрапив до Ізраїлю дев’ятимісячним немовлям, виборов бронзу у категорії -100 кг. У Токіо-2020 Пальчик також брав бронзу – у складі змішаної команди.

Менш вдало виступили в Парижі плавчиня Анастасія Горбенко (народилася в Хайфі від батьків з України) та стрілець з гвинтівки (10 м) Сергій Ріхтер, уродженець Харкова.

Горбенко стала 9-ю на 200 м комплексом та 16-ю на 200 м на спині. Ріхтер не зміг кваліфікуватись до фіналу.

До цієї ж групи входить 24-річний американський фехтувальник Нік Іткін, чиї батьки приїхали до Лос-Анджелеса з Харкова. Він здобув бронзу в індивідуальній рапірі.

Дев’ятирічною дитиною привезли до Італії уродженку Вінниці Дарію Деркач. ЇЇ батько (він же тренер) Сергій Деркач був десятиборцем, а мати стрибала потрійним. 31-річна Дарія в Парижі посіла 8-те місце у потрійному стрибку.

Натуралізовані заробітчани

Як вже було зазначено, феномен натуралізованих атлетів сьогодні є розповсюдженим, й українці не становлять винятку.

Ось і в Парижі ми побачили колишніх українців. Найуспішнішим з них став уродженець Харкова Семен Новіков, який здобув золото у греко-римській боротьбі в категорії Жана Беленюка (-87 кг). Новіков з 2023 року виступає за Болгарію.

Четверо ексукраїнців виступали на ОІ-2024 за збірну Азербайджану.

Єлизавета Лузан у команді з художньої гімнастики посіла 5-те місце. Досвідчена борчиня Марія Стадник (50 кг), колишня львів’янка, яка ще у 2008 році перебралася до Азербайджану, вибула в Парижі після чвертьфіналу. Майстриня академічного веслування Діана Димченко, яка народилася в Олешках на Херсонщині, а з 2022 року є азербайджанкою, завершила олімпійську гонку на 17-му місці. Уродженець Харкова Ростислав Пєвцов виступав у тріатлоні, де посів 43-тє місце.

30-річна бігунка Софія Яремчук, виступаючи за Італію у марафоні, фінішувала 30. Вона народилася у Львові, а у 2018 році переїхала до Рима, де працювала її мати-заробітчанка.

Невеличкий екскурс в історію Раніше "Чемпіон" згадував американських олімпійців українського походження, героїв Олімпіади 1928 року в Амстердамі, плавця Джорджа Коджека (два золота) та боксера Стефана Хелейко (срібло).

До них треба додати американського борця вільного стилю Сема Герсона, який на ОІ-1920 в Антверпені взяв срібло у напівлегкій вазі (60 кг). Цей єврейський хлопець народився у 1895 році в селі Тимки Полтавської губернії, а до Штатів потрапив з родиною коли йому було 11 років.

А от одеситові Ленні Крайзельбургу було 14 років, коли він переїхав до Америки. Він став кращим у світі плавцем на спині та виграв три золота на ОІ-2000 у Сіднеї (100 і 200 м на спині та комбінована естафета 4х100 м) та ще одне золото на ОІ-2004 в Афінах (естафета).

Алісон Грегорка здобула срібло у складі збірної США з водного поло на ОІВ-2008 у Пекіні.

Серед представників зимових видів спорту можна згадати хокеїстів Кена Яремчука (Канада, 4-те місце на у Калгарі-1988) та Кіта Ткачука (США, срібло Солт-Лейк-Сіті-2002), а також американську фігуристку Сашу Коен (срібло на ОІ-2006 у Турині).

Окремою темою є українсько-російські спортивні зв’язки.

Заглиблюватись у неї ми не будемо. Зазначимо лише, що чимало зірок російського спорту були українцями, серед них такі легендарні постаті, як бігун Володимир Куц (олімпійський чемпіон 1956 у бігу на 5000 м та 10000 м), боксер Валерій Попенченко (олімпійський чемпіон 1964), ковзаняр Олег Гончаренко (перший радянський чемпіон світу у швидкісному бігу на ковзанах), шахістка Людмила Руденко (друга в історії чемпіонка світу) та багато-багато інших.