Медальний залік Олімпіади-2024: Китай — лідер, в України одна нагорода
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До вашої уваги загальний медальний залік Олімпійських ігор 2024 за підсумками п'ятого дня змагань (31 липня).
Очолює медальний залік Китай, у якого 19 медалей: 9 золотих, 7 срібних та 3 бронзові.
Збірна України, яку на літній Олімпіаді-2024 представляють 140 спортсменів у 23 видах спорту, завоювала одну нагороду зусиллями Ольги Харлан.
Українці ділять 41-шу сходинку в загальному заліку.
Усього буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту
Матеріал оновлюється
Медальний залік Олімпійських ігор 2024
Місце
Країна
🥇
🥈
🥉
Загалом
1
Китай
9
7
3
19
2
Франція
8
10
8
26
3
Японія
8
3
4
15
4
Австралія
7
6
3
16
5
Велика Британія
6
6
5
17
6
Південна Корея
6
3
3
12
7
США
5
13
12
30
8
Італія
3
6
4
13
9
Канада
2
2
3
7
10
Німеччина
2
2
2
6
…41
Україна
0
0
1
1
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