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Медальний залік Олімпіади-2024: Китай — лідер, в України одна нагорода

Станіслав Лисак , Денис Шаховець — 1 серпня, 01:45
Getty Images
Медальний залік Олімпіади-2024: Китай — лідер, в України одна нагорода

До вашої уваги загальний медальний залік Олімпійських ігор 2024 за підсумками п'ятого дня змагань (31 липня).

Очолює медальний залік Китай, у якого 19 медалей: 9 золотих, 7 срібних та 3 бронзові.

Збірна України, яку на літній Олімпіаді-2024 представляють 140 спортсменів у 23 видах спорту, завоювала одну нагороду зусиллями Ольги Харлан.

Українці ділять 41-шу сходинку в загальному заліку.

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Усього буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту

Матеріал оновлюється

Медальний залік Олімпійських ігор 2024

Місце

Країна

🥇

🥈

🥉

Загалом

1

Китай

9

7

3

19

2

Франція

8

10

8

26

3

Японія

8

3

4

15

4

Австралія

7

6

3

16

5

Велика Британія

6

6

5

17

6

Південна Корея

6

3

3

12

7

США

5

13

12

30

8

Італія

3

6

4

13

9

Канада

2

2

3

7

10

Німеччина

2

2

2

6

…41

Україна

0

0

1

1

Повний залік дивіться ТУТ.

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