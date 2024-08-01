Медальний залік Олімпіади-2024: Китай — лідер, в України одна нагорода

До вашої уваги загальний медальний залік Олімпійських ігор 2024 за підсумками п'ятого дня змагань (31 липня).

Очолює медальний залік Китай, у якого 19 медалей: 9 золотих, 7 срібних та 3 бронзові.

Збірна України, яку на літній Олімпіаді-2024 представляють 140 спортсменів у 23 видах спорту, завоювала одну нагороду зусиллями Ольги Харлан.

Українці ділять 41-шу сходинку в загальному заліку.

Усього буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту

Матеріал оновлюється

Медальний залік Олімпійських ігор 2024

Місце Країна 🥇 🥈 🥉 Загалом 1 Китай 9 7 3 19 2 Франція 8 10 8 26 3 Японія 8 3 4 15 4 Австралія 7 6 3 16 5 Велика Британія 6 6 5 17 6 Південна Корея 6 3 3 12 7 США 5 13 12 30 8 Італія 3 6 4 13 9 Канада 2 2 3 7 10 Німеччина 2 2 2 6 …41 Україна 0 0 1 1

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