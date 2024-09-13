Історія лише змінює напрямок: Амосов зробив інтригуючу заяву про своє майбутнє

Український боєць MMA Ярослав Амосов завершив співпрацю з промоушеном Bellator.

Про це він повідомив у Instagram.

"Друзі, скінчився мій контракт з Bellator. Це були незабутні 6 років. Час, який назавжди залишиться в моєму серці. Всім дякую. Скоро я повідомлю про свої наступні дії.

Незабутні емоції під час завоювання титулу, ще більші під час його захисту, перша поразка за 11 років, війна в рідній країні…Але я впевнений, що це зробило мене тільки сильніше. Все це маленька частина великої історії. Це не фініш, це новий старт.

P.S. Історія не закінчується, вона лиш змінює напрямок. До зустрічі в октагоні", — написав Амосов.