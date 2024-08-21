Збірна України розгромила Дунайварош у товариському матчі
Федерація хокею України
Збірна України з хокею здобула розгромну перемогу над угорським Дунайварош у товариському матчі на тренувальному зборі в Угорщині.
Поєдинок завершився з рахунком 4:0.
Дунайварош у попередньому чемпіонаті Ерсте-Ліги під керівництвом представника Фінляндії Ніко Еронена став дев'ятим.
Товариський матч
21 серпня
Україна — Дунайварош (Угорщина) 4:0
"Синьо-жовті" боротимуться за вихід на Олімпійські ігри у Ризі з 29 серпня по 1 вересня. Суперниками українців стануть Латвія, Словенія та Франція.
Нагадаємо, у травні національна команда посіла перше місце в Дивізіоні 1B та гарантувала собі довгоочікуване повернення до Дивізіону 1A (другий за силою у світовому хокеї), де востаннє грала ще у 2017 році.