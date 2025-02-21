Збірна Канади стала переможцем Турніру 4-х Націй, у фіналі "Кленові листки" вирвали перемогу в США

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Збірна Канади у фантастичному поєдинку перемогла США та виграла Турнір 4-х Націй. Переможний гол в овертаймі забив Конор Макдевід.

Основний час завершився з рахунком 2:2, а доля матчу вирішилась в овертаймі.

Попри очікування на матчі президента США Дональда Трампа, господар "овального кабінету" в Білому Домі обмежився лише телефонним дзвінком у табір команди.

Але й без присутності Трампа команди подарували нам справжнє шоу. Генеральна репетиція Олімпійського турніру вдалась на славу.

Американці на правах господарів спробували влаштувати стартовий тиск, однак суперники швидко заспокоїли гру. А вже на 5-й хвилині найкращий бомбардир чемпіонату НХЛ Натан Маккінон вивів гостей уперед. Форвард Колорадо робив накидання від синьої лінії у розрахунку на підставлену ключку, однак чорний диск зрадницьки для "зірково-смугастих" без рикошету влучив у правий верхній кут воріт. 0:1

На 11-й хвилині канадці після кистьового кидка Дрю Дауті намагалися добити шайбу у ворота, однак Коннор Геллібак став стіною (до речі, саме воротар Вінніпег Джетс – беззаперечний фаворит на здобуття Везіни Трофі – призу найкращому воротареві сезону). Після чого сталася досить довга пауза, організатори змушені були міняти одну з пластикових секцій на борту.

А через пару хвилин американці спіймали канадців на контратаці – нападник Детройта Ділан Ларкін втік віч-на-віч з Джорданом Біннінгтоном, але пробити кіпера не зміг.

Загалом період пройшов за переваги номінальних гостей, проте кінцівка першої 20-хвилинки залишилася за гравцями збірної США. За три хвилини до завершення періоду Остон Меттьюз вискочив з шайбою із-за воріт, а Бреден Ткачук виявився найспритнішим на п'ятаку. 1:1.

На 4-й хвилині другого періоду канадці створили момент, Стоун переправляв шайбу у ворота з кількох метрів, але шайба проповзла поряд з лівою стійкою Геллібака.

Слід відзначити американці грали жорсткіше, переважали канадців за силовими прийомами, вдало в'язали головних зірок "Кленових листків" та не цуралися провокувати на бійку. Особливо цим відзначався Бреден Ткачук.

На 8-й хвилині американці вийшли вперед, Веренскі кидав від синьої лінії, перше добивання від Меттьюза голкіпер відбив, але з кидком Сандерсона не впорався.

Через півтори хвилини канадці отримали більшість, за підніжку було вилучено Трочека, і ледь не пропустили. Американці вискочили в контратаку два в одного – Біннінгтон зіграв надійно.

За 6 хвилин до завершення гості зрівняли рахунок. Канадці перехопили шайбу в середній зоні, Мернер віддав пас наліво Беннету, який шикарним кидком поцілив ближній верхній кут американського голкіпера.

2:2 після 40 хвилин, а основний підсумок - американці нічого не дозволили зробити головним зіркам збірної Канади Сідні Кросбі, Конору Макдевіду та Нейтану Маккінону.

На 3-й хвилині періоду №3 нападник збірної США Джейк Генцел скористався плутаниною канадців під час зміни, вийшов майже віч-на-віч з Біннінгтоном, але воротар Сент-Луїса вчергове вийшов переможцем у мікродуелі з форвардами суперника.

Канадці відповіли через 4 хвилини – стійка воріт врятувала американців. Макар накидав від синьої лінії, рикошет, штанга.

Після цього команди видали надактивну трихвилинку з обопільними гострими атаками.

Завершальна частина періоду пройшла досить активно, але відчувалося – команди мінімалізували ризики.

На останній хвилині канадці спробували все ж вирвати перемогу в основний час, притисли суперника у своїй зоні, марно. 2:2 – в основний час. Овертайм.

Слід відзначити шалену дисципліну команд, за 60 хвилин основного часу було лише одне вилучення.

Четверта 20-хвилинка розпочалася під шквал атак американців та перетворилася на бенефіс Джордана Біннінгтона. Голкіпер канадців здійснив кілька фантастичних сейвів.

Фантастична гра воротаря канадців JORDAN BINNINGTON! ARE YOU KIDDING! 🤯🤯🤯



JORDAN BINNINGTON! INCROYABLE! 🤯🤯🤯#4Nations pic.twitter.com/RxYm1MVWQm — Hockey Canada (@HockeyCanada) February 21, 2025

Долю матчу, як часто буває у подібних випадках, вирішала головна зірка, найкращий хокеїст світу Конор Макдевід. Нападник Едмонтона не залишив шансів Геллібаку.

Чемпіонський гол Конора Макдевіда THERE IT IS! THE GAME WINNER! THE TOURNAMENT WINNER! 😱😱😱



CONNOR MCDAVID HAS WON IT FOR CANADA!!! #4Nations pic.twitter.com/nDneA2e26K — NHL (@NHL) February 21, 2025

США – Канада 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Найціннішим гравцем турніру було визнано форварда збірної Канади Нейтана Маккінона.

0:1 – 4:48 Маккінон (Харлі, Райнгарт), 1:1 – 16:52 Б. Ткачук (Меттьюз), 2:1 – 27:32 Сандерсон (Меттьюз, Веренскі), 2:2 – 34:00 Беннет (Мернер), 2:3 – 68:18 Макдевід

Нагадаємо, Турнір 4-х націй було проведено вперше, він замінив традиційний для цієї пори Матч усіх зірок НХЛ.

Спочатку 4 найкращі збірні світу: Канади, США, Швеції та Фінляндії зіграли груповий етап в одне коло – кожен з кожним, після чого команди, які посіли перші 2 місця, утворили фінальну пару.