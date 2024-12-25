Десять поспіль: Сокіл у серії булітів вирвав перемогу над Штормом у матчі імені більшості

У середу, 25 грудня, у Києві відбувся поєдинок чемпіонату України між місцевим Соколом та одеським Штормом.

По ходу першого періоду команди обмінялися голами. На 6-й хвилині Віктор Захаров реалізував більшість та вивів господарів майданчика вперед.

Микита Сидоренко відповів йому на 15-й хвилині, також скориставшись більшістю.

У другій 20-хвилинці Захаров повторив свій трюк, оформивши дубль. Але у середині третього періоду Валентин Алексюк реалізував четверту більшість у матчі.

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В овертаймі ніхто не зміг вирвати перемогу, тож сильніший мав визначитися у серії булітів. Але й там команди дуже довго не могли забити, вони не використали по чотири спроби.

І лише Денис Бородай після чергового промаху суперника приніс Соколу перемогу.

Чемпіонат України з хокею

25 грудня

Сокіл (Київ) – Шторм (Одеса) 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, за булітами – 1:0)

Сокіл виграв вже десятий матч поспіль, завдяки чому кияни лідирують у чемпіонаті, маючи 36 очок. Шторм залишився третім, заробивши 28 балів.

Нагадаємо, що вчора інший столичний клуб Київ Кепіталз розгромив Кременчук та продовжив свою гонитву за Соколом.