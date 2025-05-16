Австрія переграла Францію, Данія декласувала Угорщину на чемпіонаті світу-2025

У п'ятницю, 16 травня, в межах восьмого ігрового дня чемпіонату світу з хокею 2025 року в елітному дивізіоні заплановано чотири матчі.

У першій зустрічі ігрового дня збірна Австрії переграла команду Франції. Дублем відзначився 21-річний нападник Детройта Марко Каспер, ще по голу в активі Рамона Шнецера та Фінценца Рорера. Наприкінці поєдинку Петер Шнайдер закинув шайбу у пусті ворота.

В паралельній зустрічі Данія закинула вісім шайб у ворота національної команди Угорщини – 8:2.

Чемпіонат світу з хокею – елітний дивізіон

16 травня

Група А

Австрія – Франція 5:2 (3:0, 0:0, 2:2)

Група В

Угорщина – Данія 2:8 (2:1, 0:3, 0:5)

21:20 Швейцарія – Норвегія

21:20 Швеція – Словенія

Турнірна таблиця Групи А

Standings provided by Sofascore

Турнірна таблиця Групи В

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Канада здобула вольову перемогу над Австрією, Фінляндія розібралась зі Словенією.