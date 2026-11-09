Помер володар Кубку Стенлі-1971 у складі Монреаля

У віці 77 років пішов із життя володар Кубку Стенлі 1971 року у складі Монреаль Канадіенз Боббі Шіхан.

Про це повідомляє Асоціація ветеранів НХЛ.

Причини смерті не розголошуються.

Загалом Шіхан провів у НХЛ 310 матчів. У регулярному чемпіонаті закинув 48 шайб і набрав 111 очок, а у поєдинках плейоф відзначився 4 шайбами та заробив 7 очок.

Розпочав колишній центрфорвард свій шлях у Національній хокейній лізі у складі Монреаля (1969-71), де виграв Кубок Стенлі 1971 року, проте був переважно запасним гравцем. Згодом Шіхан доєднався до Каліфорнії Голден Сілс, де виборов місце у стартовому складі.

Після успішного етапу в Каліфорнії нападник перейшов до Всесвітньої хокейної асоціації (ВХА) та виступав там протягом кількох років.

Згодом Шіхан повернувся в НХЛ, де встиг пограти за Чикаго Блекгокс, Детройт Ред Вінгс, Нью-Йорк Рейнджерс, Колорадо Рокіз та Лос-Анджелес Кінгс. Окрім того, на міжнародному рівні хокеїст захищав кольори збірної США на чемпіонаті світу 1981 року.

Нагадаємо, що на початку жовтня помер переможець Кубку Стенлі з понад 1000 матчів у НХЛ Лайл Оделайн.