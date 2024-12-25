Сокіл проти Шторму: онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату України

У середу, 24 грудня, відбудеться матч чемпіонату України, в якому столичний Сокіл зіграє проти одеського Шторму.

Дивіться відеотрансляцію гри в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 18:00 за київським часом.

Сокіл є лідером чемпіонату. Переможна серія "соколят" складає 9 поєдинків. Загалом клуб має 34 очки за 14 матчів.

Шторм чудово розпочав сезон, але не витримав темпу. Наразі одесити за 14 зустрічей здобули 27 очок, що дозволяє посідати третє місце.