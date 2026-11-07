Жіноча збірна Україна зазнала поразки від Румунії у заключному матчі Європейського кубку націй
Жіноча збірна України не впоралася у заключному матчі на етапі Європейського кубку націй із Румунією, яка є господаркою турніру.
Зустріч завершилася із рахунком 1:3.
Вже за підсумками першого періоду у воротах нашої команди опинились дві шайби від суперниць. Спочатку відзначилась Касу, а потім Бенде з передачі Барбул подвоїла перевагу для румунок.
Команда Євгенія Аліпова змогла скоротити відставання на початку другої 20-хвилинки. Єдину шайбу від української команди закинула Серебрякова, скориставшись асистом від Шиманської.
Утім, надії "синьо-жовтих" недовго жевріли. У заключній частині зустрічі Фегер завдала третього результативного кидка за збірну Румунії та встановила фінальний результат.
Шайби: 1:0 – 4 Касу, 2:0 – 12 Бенде, 2:1 – 22 Серебрякова, 3:1 – 54 Фегер
Таким чином, підопічні Євгенія Аліпова залишились на останньому місці у турнірній таблиці.
Нагадаємо, що до цього національна команда України здобула на старті перемогу над Литвою в овертаймі (2:1), а у наступному турі поступилась у запеклій боротьбі Туреччині (2:3).