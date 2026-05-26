Латвія декласувала Угорщину та вийшла до плейоф, Норвегія в овертаймі здолала Данію на ЧС-2026

У вівторок, 26 травня, відбулися останні матчі групового раунду чемпіонату світу з хокею 2026 року, який проходить у швейцарських містах Цюриху та Фрібурзі.

У групі А Латвія розгромила Угорщину, яка вже втратила шанси на вихід у плейоф. Латвійці результативно провели перший період, закинувши суперникам три шайби. До фінальної сирени "бордово-білі" ще п'ять разів засмутили угорців, зробивши рахунок непристойним.

У групі В збірна Норвегії здобула перемогу над Данією з рахунком 4:3. Переможець протистояння вирішився в овертаймі, де вирішальну шайбу закинув нападник Детройта Мікаель Брандсегг-Нігор. "Полярні ведмеді" гарантували собі друге місце в групі В.

Наступні чотири матчі 7-го туру відбудуться у вечірніх слотах.

ЧС-2025, груповий етап

7 тур, 26 травня

Група А

Угорщина – Латвія – 1:8 (3:0, 2:1, 3:0)

США – Австрія

Швейцарія – Фінляндія

Група В

Норвегія – Данія – 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Швеція – Словаччина

Чехія – Канада

Напередодні США розгромили Угорщину, а Італія програла матч за збереження прописки.