Сокіл із 11 шайбами у матчі перестріляв Шторм, Кременчук знову обіграв Дніпро в чемпіонаті України

У неділю, 2 лютого, відбулося два матчі регулярного чемпіонату України з хокею.

Так, херсонський Дніпро вдруге за 2 дні програв Кременчука, а київський Сокіл у матчі з 11 шайбами дотиснув одеський Шторм.

Після цих поєдинків турнірна таблиця першості кардинально не змінилася. Сокіл залишився лідером (51 бал), другим йде Київ Кепіталз (45 очок), далі Шторм (39) та Кременчук (36).

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 2 лютого

Дніпро – Херсон 3:6 (0:1, 1:3, 2:2)

Сокіл – Шторм 6:5 (2:0, 2:2, 2:3)

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, Кременчук також обіграв херсонський Дніпро. Осічка Шторма у матчі з Соколом дозволила команді скоротити відставання до 3-го місця на 3 залікові бали.