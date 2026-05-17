Збірна США розгромила Велику Британію, Словаччина впоралася з Італією: результати матчів чемпіонату світу

17 травня відбуваються матчі третього ігрового дня на чемпіонаті світу з хокею.

У першому ігровому слоті заплановані два поєдинки між командами США та Великою Британією, а також Словаччиною та Італією.

В обох випадках перемогу здобули фаворити. "Зірков-смугасті" після двох періодів мали мінімальну перевагу (2:1), але зняли всі питання в останньому відрізку гри.

Словаки методично перегравали італійців, розслабившись лише за рахунку 3:0. За Італію шайбою відзначився 19-річний Габріель Нітц, який має домініканське коріння. Згодом на табло повернулася перевага в три голи.

Хокей – чемпіонат світу

Груповий етап, 17 травня

Група А

Велика Британія – США 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Шайби: Хальберт (29) – Коттер (14), Ховард (37, 57), Олівер (43), Карлайл (44)

17:20 Австрія – Угорщина

21:20 Німеччина – Латвія

Група В

Італія – Словаччина 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Шайби: Нітц (46) – Грівік (14), Кмец (40), Поспішил (41), Окуляр (55)

17:20 Данія – Швеція

21:20 Норвегія – Словенія

Нагадаємо, вчора Чехія сенсаційно програла національній команді Словенії.