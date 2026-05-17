Збірна США розгромила Велику Британію, Словаччина впоралася з Італією: результати матчів чемпіонату світу
17 травня відбуваються матчі третього ігрового дня на чемпіонаті світу з хокею.
У першому ігровому слоті заплановані два поєдинки між командами США та Великою Британією, а також Словаччиною та Італією.
В обох випадках перемогу здобули фаворити. "Зірков-смугасті" після двох періодів мали мінімальну перевагу (2:1), але зняли всі питання в останньому відрізку гри.
Словаки методично перегравали італійців, розслабившись лише за рахунку 3:0. За Італію шайбою відзначився 19-річний Габріель Нітц, який має домініканське коріння. Згодом на табло повернулася перевага в три голи.
Група А
Велика Британія – США 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)
Шайби: Хальберт (29) – Коттер (14), Ховард (37, 57), Олівер (43), Карлайл (44)
17:20 Австрія – Угорщина
21:20 Німеччина – Латвія
Група В
Італія – Словаччина 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Шайби: Нітц (46) – Грівік (14), Кмец (40), Поспішил (41), Окуляр (55)
17:20 Данія – Швеція
21:20 Норвегія – Словенія
Нагадаємо, вчора Чехія сенсаційно програла національній команді Словенії.