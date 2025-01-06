Суд Києва відкрив кримінальне провадження щодо скандально відомого ЧУ-2024 зі спортивної гімнастики

Шевченківський суд Києва відкрив кримінальне впровадження щодо проведення чемпіонату України зі спортивної гімнастики 2024 року.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстра судових рішень.

Єдиний державний реєстр судових рішень

Впровадження було відкрите за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

СБУ надала матеріали, які вказують на те, що службові особи ДУ "Укрспортзабезпечення" в умовах воєнного стану вчинили розтрату державного майна. Це виразилось в укладанні договорів із суб`єктами підприємницької діяльності про надання послуг за значно завищеною вартістю.

Матеріали досудового розгляду надають докази того, що Валерія Гуторка, 23-річна власниця раніше нікому невідомої компанії ТОВ "КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН", під час підписання договорів була за кордоном. А це означає, що вона фізично не могла залишти свій підпис на цих документах.

У зв'язку з цим суд ухвалив рішення надати органу досудового розслідування дозвіл на проведення огляду Палацу спорту, в якому проводився чемпіонат України зі спортивної гімнастики.

Нагадаємо, що розслідування щодо ЧУ-2024 зі спортивної гімнастики проводили журналісти Tribuna.com спільно з незалежним антикорупційним центром NGL.media.

Вони дізналися, що загальний кошторис чемпіонату України склав 8,5 млн гривень, з яких 6,6 отримала компанія "КИЇВ МЕДІА ПРОДАКШН". "Укрспортзабезпечення" уклало з цією фірмою вісім угод.