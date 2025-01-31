Збірна України здолала Німеччину у відборі на Євро-2026

Збірна України на виїзді обіграла команду Німеччини у межах відбору на Євро-2026 з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 5:3.

Зустріч невдало розпочалася для української команди, вже на 3-й хвилині голом відзначився Cуад Ак. Проте "синьо-жовті" змогли зібратися та посилили тиск на ворота суперників. Їх старання завершилось відновленням рівноваги на 9-й хвилині – м'яч після прострілу Чернявського потрапив у поперечину, Жук поборовся за позицію, а Чернявський був першим на добиванні (1:1).

Надалі збірна України не збавила обертів та відзначилась чотири рази в період з 14 по 18-ту хвилину матчу. На що німці відповіли реалізованим пенальті наприкінці тайму.

На початку другої половини Суад Ак оформив дубль, коли реалізував вихід сам на сам з голкіпером та встановив остаточний рахунок у грі – 3:5.

Відбір на Євро-2026 – футзал

3 тур, 31 січня

Німеччина – Україна 3:5 (2:5)

Голи: 1:0 – 3 Ак, 1:1 – 9 Микитюк, 1:2 – 14 Жук, 1:3 – 15 Семенченко, 1:4 – 18 Микитюк, 1:5 – 18 Корсун, 2:5 – 18 Олівейра (пен), 3:5 – 22 Ак

Для "синьо-жовтих" це третя перемога у відборі на європейську першість, до цього був розгром над Кіпром (7:0) та звитяга над Румунією (2:0).

Наступні матчі кваліфікації на Євро-2026 українці зіграють у квітні – проти Кіпру (11 квітня) та Румунії (15 квітня).