Збірна України перемогла Францію у межах підготовки до ЧС-2026

У середу, 12 листопада, чоловіча збірна України з футзалу провела товариський матч з командою Франції в межах підготовки до чемпіонату Європи 2026 року.

Зустріч, яка відбулася у французькому Ліможі, завершилася перемогою підопічних Олександра Косенка з рахунком 3:1.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок на 6-й хвилині зусиллями Ігора Корсуна, на що суперник так нічим і не відповів.

У другому таймі французи влаштували справжню навалу, однак на заваді став Сухов, який відбивав м'ячі всіма частинами тіла. В одному з епізодів суперник допустив помилку, якою скористався Микитюк, віддавши класну передачу на Первєєва, який щічкою з близької відстані зробив рахунок 2:0.

Надалі підопічні Косенка перехопили ініціативу, могли забивати значно більше, але м'яч відверто не йшов у ворота, виручала Францію і стійка, і поперечка воріт. Втім, за 6 хвилин до фінального свистка українці заробили аут: Первєєв виконав простріл на Чернявського, який у дотик розстріляв ворота "Ле Бльо".

Після такого розвитку подій суперники пішли у ва-банк, випустивши 5-го польового гравця. Це спрацювало, і м'яч після неприємного рикошету все ж залетів у ворота Сухова. Після голу Косенко взяв таймаут, аби заспокоїти гру. Франція продовжила грати з 5-м польовим, але більше результату, на щастя для "синьо-жовтих", не домоглася – у підсумку перемога України.

Товариський матч з футзалу

Франція – Україна 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Корсун, 0:2 – 26 Первєєв, 0:3 – 34 Чернявський, 1:3 – Бендалі

Попередній раз команди зустрічалися у матчі за бронзу чемпіонату світу 2024, де українці перемогли з рахунком 7:1.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2026, за підсумком якого Україна дізналася імена майбутніх суперників, а також розклад своїх матчів.