Визначилися 10 учасників другого раунду Кубку України з футзалу
Сьогодні, 13 жовтня, відбулися матчі-відповіді першого попереднього раунду Кубку України з футзалу.
Кубок України
Перший попередній раунд, матчі-відповіді
13 жовтня
Tom Studio (Чернівці) – Urban (Хмельницький)* 4:2 (6:9 за сумою двох матчів)
Am-Estate (Дніпро)* – Арпі (Донецьк) 4:4 (9:8)
Урожай (Чернівці) – Золоті Ворота (Київ)* 2:0 (4:5)
Direct (Київ)* – Галицька здоба 13:4 (20:7)
Будівельник (Лисичанськ)* – Spartans (Харків) 3:1 (7:3)
Яско (Вінниця)* – Копа (Львів) 8:4 (14:6)
Helpix (Хмельницький)* – Ав Метал Груп (Рівне) 7:5 (11:7)
Олімпія Am-Estate-2* (Дніпро) – Мангал (Запоріжжя) 3:1 (5:5, 4:3 по пенальті)
ТАС (Кременчук) – Партизан (Дніпро)* 1:2 (2:3)
Майфон (Черкаси) – DDX-Briar (Дніпро)* 3:2 (6:7)