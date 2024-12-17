Збірна України впевнено перемогла Румунію у другому матчі відбору на Євро-2026

У вівторок, 17 грудня, відбувся матч другого туру відбору до Євро-2026 з футзалу, в якому збірна України зустрічалась із Румунією.

Матч завершився перемогою підопічних Косенка із рахунком 2:0.

"Жовто-сині" дуже жваво розпочали матч, але відзначитись змогли лише в середині першого тайму. Українці розіграли чудову комбінацію Корсун – Абакшин – Зварич із чудовим завершенням від Михайла.

Другий гол збірної України вийшов дещо курйозним – Зварич запресингував воротаря румунів, м'яч підскочив у повітря, а Швед головою подвоїв перевагу команди Косенка.

У другому таймі румуни починали нервувати через рахунок на табло, а Крайчун отримав жовту картку після жорсткої гри проти Семенченка.

Ендре Качо намагався перебудувати гру румунів тактичними змінами, але українці впевнено довели матч до перемоги.

Відбір на Євро-2026 – футзал

2 тур, 17 грудня

Румунія – Україна 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Зварич, 11, 0:2 – Швед, 21

Після другого туру збірна України одноосібно посідає перше місце у своєму квартеті, заробивши максимальну кількість очок. На другому місці розмістились румуни із трьома заліковими балами у своєму активі. У першому турі підопічні Качо розгромили "Бундестім" із рахунком 6:0.

Наступний матч підопічні Косенка зіграють проти збірної Німеччини. Зустріч відбудеться 31 січня 2025 року.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Україна розгромила Кіпр.