Україна перемогла Венесуелу та вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу

У Ташкенті на "Хумо Арені" відбувся матч 1/4 фіналу чемпіонату світу 2024 з футзалу, в якому путівку до півфіналу турніру розіграли національні збірні України та Венесуели. Поєдинок завершився перемогою українців із рахунком 9:4.

У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Після перерви "синьо-жовті" збільшили свою перевагу й отримали путівку до півфіналу. Цікаво, що один із голів на рахунку нашого голкіпера Олександра Сухова.

Головним героєм гри став Данило Абакшин, який у першій половині відзначився хет-триком, а після перерви зробив дві результативні передачі – на Ростислава Семенченка та Миколу Микитюка.

Чемпіонат світу 2024 з футзалу

1/4 фіналу. 29 вересня

Україна – Венесуела – 9:4

Голи: Абакшин (5, 16, 18), Шотурма (14), Швед (20), Семенченко (21), Сухов (27), Чернявський (32), Микитюк (38) – М.Франсія (6), Віамонте (16), Відаль (17), Моррілльо (30)

Україна вдруге в історії стала півфіналістом чемпіонату світу з футзалу. Вперше їй це вдалося у 1996-му році, тоді "синьо-жовті" посіли 4 підсумкове місце, програвши півфінал та матч за бронзові нагороди.

У півфіналі Україна зіграє проти збірної Бразилії, яка у чвертьфіналі здолала команду Марокко (3:1). Поєдинок 1/2 фіналу відбудеться 2 жовтня у Ташкенті, початок о 18:00 за Києвом.