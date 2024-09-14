Тренер збірної України: Не треба думати, що якщо ми перемогли Португалію, то так буде й надалі
Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що не потрібно зациклюватися на перемозі над чинними чемпіонами світу — португальцями — в товариському матчі.
Про це він сказав у інтерв’ю пресслужбі Асоціації футзалу України.
"Я думаю для впевненості такі перемоги дуже потрібні, але й не потрібно цим довго жити. Потрібно переключатись на наступні матчі і такі перемоги будуть в майбутньому лише за умови, якщо ми з таким же натхненням і бажанням будемо грати, незважаючи на рівень суперника.
Я вважаю, що не тільки Аргентина, але й Ангола та Афганістан серйозні суперники. В Анголи 6 гравців грають в чемпіонаті Португалії. В Афганістану 5-6 гравців грають в чемпіонаті Ірану.
Тому потрібно налаштовуватись на кожну гру окремо, і не потрібно думати, що якщо ми перемогли Португалію, то воно так буде й надалі. Воно так буде лише за правильного налаштуванні на гру", — сказав Косенко.
Свій перший матч на ЧС-2024 "жовто-сині" проведуть вже завтра, 15 вересня (початок — о 18:00). Першим суперником підопічних Косенка буде Аргентина, з якою українці вже зустрічалися в 1/8 фіналу ЧС-2016. Тоді мінімально перемогли "небесно-блакитні", які в підсумку й виграли турнір.