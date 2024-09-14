Тренер збірної України: Не треба думати, що якщо ми перемогли Португалію, то так буде й надалі

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко вважає, що не потрібно зациклюватися на перемозі над чинними чемпіонами світу — португальцями — в товариському матчі.

Про це він сказав у інтерв’ю пресслужбі Асоціації футзалу України.

"Я думаю для впевненості такі перемоги дуже потрібні, але й не потрібно цим довго жити. Потрібно переключатись на наступні матчі і такі перемоги будуть в майбутньому лише за умови, якщо ми з таким же натхненням і бажанням будемо грати, незважаючи на рівень суперника.

Я вважаю, що не тільки Аргентина, але й Ангола та Афганістан серйозні суперники. В Анголи 6 гравців грають в чемпіонаті Португалії. В Афганістану 5-6 гравців грають в чемпіонаті Ірану.

Тому потрібно налаштовуватись на кожну гру окремо, і не потрібно думати, що якщо ми перемогли Португалію, то воно так буде й надалі. Воно так буде лише за правильного налаштуванні на гру", — сказав Косенко.