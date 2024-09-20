Бразилія познущалася з Таїланду, Узбекистан вилетів з домашнього мундіалю: результати ЧС-2024

Сьогодні, 20 вересня, відбулися 4 матчі 3-го туру чемпіонату світу з футзалу-2024.

Бразилія оформила третій розгром поспіль та гарантувала собі перше місце, а Коста-Рика в напруженому поєдинку перемогла та вибила турніру його господарів – узбеків.

Чемпіонат світу-2024 з футзалу

3 тур, 20 вересня

Куба – Хорватія 0:7 (0:2)

Таїланд – Бразилія 1:9 (1:3)

Коста-Рика – Узбекистан 5:3 (2:1)

Нідерланди – Парагвай 5:2 (2:1)

Нагадаємо, напередодні завершився другий тур групового етапу. Португалія в непростому матчі перемогла Таджикистан, а Венесуела впевнено розібралася з Францією. Всі результати попереднього ігрового дня за цим посиланням.