Журналіст повідомив орієнтовну дату повернення Мессі

Очікується, що повернення Ліонеля Мессі відбудеться в середині вересня.

Про це повідомив аргентинський журналіст Ернан Клаус.

За його інформацією, Лео ще не повернувся до тренувань у загальній групі, але це станеться вже незабором. Наразі він зосереджений на зміцненні гомілковостопного суглоба, який травмував у фіналі Копа Америка.

Є ймовірність, що Мессі з’явиться на полі вже 31 серпня в матчі проти Чикаго Файр, але пріоритет — поєдинок з Філадельфією Юніон, який запланований на 14 вересня. Інтер Маямі набрався терпіння і прагне, щоб легендарний нападник був повністю готовий до плейоф МЛС, який розпочнеться наприкінці жовтня.

(🌕) LEO MESSI INJURY UPDATE: "Leo is focused on rehab, strengthening his ankle, and taking things slowly. He hasn’t yet trained with the group but will soon join his teammates. There’s hope he might play some minutes against Chicago Fire on August 31, but the key target is the… pic.twitter.com/CZq1YfTlRx — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) August 20, 2024

Інтер Маямі демонструє ненайкращі результати без Мессі. На початку липня команда зазнала нищівної поразки від Цинциннаті, а нещодавно "чаплі" вилетіли з Кубку ліг, поступившись Коламбусу Євгена Чеберка.