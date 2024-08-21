Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Журналіст повідомив орієнтовну дату повернення Мессі

Ігор Чернявський — 21 серпня, 11:47
Журналіст повідомив орієнтовну дату повернення Мессі

Очікується, що повернення Ліонеля Мессі відбудеться в середині вересня.

Про це повідомив аргентинський журналіст Ернан Клаус.

За його інформацією, Лео ще не повернувся до тренувань у загальній групі, але це станеться вже незабором. Наразі він зосереджений на зміцненні гомілковостопного суглоба, який травмував у фіналі Копа Америка.

Є ймовірність, що Мессі з’явиться на полі вже 31 серпня в матчі проти Чикаго Файр, але пріоритет — поєдинок з Філадельфією Юніон, який запланований на 14 вересня. Інтер Маямі набрався терпіння і прагне, щоб легендарний нападник був повністю готовий до плейоф МЛС, який розпочнеться наприкінці жовтня.

Інтер Маямі демонструє ненайкращі результати без Мессі. На початку липня команда зазнала нищівної поразки від Цинциннаті, а нещодавно "чаплі" вилетіли з Кубку ліг, поступившись Коламбусу Євгена Чеберка.

Останні новини