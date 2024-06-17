Футбол по Саутгейту: Англія та Сербія завдали найменшу кількість ударів в історії Євро

Збірні Англії та Сербії завдали 11 ударів на двох у матчі 1 туру Євро-2024.

Про це повідомляє OptaJean.

Англійці пробили 5 разів, серби — 6. Це найменша кількість ударів у матчі чемпіонату Європи відтоді, як почала вестися відповідна статистика, тобто з 1980 року.

11 - There were just 11 shots between Serbia (6) and England (5) tonight, the lowest of any game at the EUROs on record (since 1980). Boring. pic.twitter.com/gztaYjqvuh — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2024

В підсумку Англія у прагматичному стилі втримала мінімальну перевагу над Сербією завдяки єдиному голу Джуда Беллінгема. Цікаво, що для "трьох левів" ця перемога стала лише другою у перших турах чемпіонатів Європи.