Збірна України зіграла внічию з Німеччиною у товариському матчі

Збірна України зіграла внічию товариський матч із Німеччиною. Поєдинок на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі завершився з рахунком 0:0.

Початок матчу вийшов обережним. Господарі більше контролювали м'яч та намагалися створювати моменти біля воріт Анатолія Трубіна.

Друга половина гри почалася з активності "бундестім". Їх тиск призвів до двох вигідних моментів у Баєра, перший удар якого прийняв каркас воріт українців, а другий постріл відбив голкіпер збірної України.

Також свої шанси не використали Ундав та Фюріх — знову надійно зіграв Трубін.

Наприкінці другого тайму гол за Україну забив Артем Добвик, проте його скасували через офсайд.

Товариський матч

3 червня

Німеччина — Україна 0:0

Стартові склади

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Сваток, Матвієнко, Зінченко, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Мудрик, Яремчук.

Запасні: Бущан, Таловєров, Сидорчук, Ярмоленко, Малиновський, Довбик, Судаков, Бражко, Зубков, Бондар, Тимчик, Ванат, Михайличенко.

Німеччина: Ноєр, Кімміх, Антон, Та, Гросс, Мусіала, Гюндоган, Вірц, Андріх, Гаверц, Міттельштадт.

Заміни: Бауманн, Баєр, Генріхс, Груда, Кох, Мюллер, Нюбель, Павлович, Райц, Раум, тер Штеген, Ундав, Фюріх.