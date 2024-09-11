Молодіжна збірна України кваліфікувалася на Євро-2025

Молодіжна збірна України з футболу (U-21) достроково кваліфікувалася на чемпіонат Європи 2025 що пройде у Словаччині.

Про це повідомляє УАФ.

Перемога над Північною Ірландією (2:1) в матчі 8 туру відбіркового турніру Євро-2025 гарантувала "синьо-жовтим" фінальну путівку. Україна вийде у фінал або як переможець групи F, або за найгіршого сценарію, як одна із трьох найкращих збірних з-поміж других місць.

Наступний матч українці проведуть 11 жовтня проти однолітків з Англії. А останню гру відбору підопічні Мельгоси зіграють проти Сербії 15 жовтня.

У фінальній частині Євро-2025 виступлять 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.