Збірна США в серії пенальті обіграла Коста-Рику та стала останнім півфіналістом Золотого кубку КОНКАКАФ

Збірна США з футболу здобула перемогу над Коста-Рикою в матчі 1/4 фіналу Золотого Кубку КОНКАКАФ-2025, що проходить у Канаді та США.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2 в основний час, а у серії пенальті сильнішими виявилися підопічні Маурісіо Почеттіно.

Золотий кубок КОНКАКАФ-2025

Плейоф, 1/4 фіналу, 30 червня

США – Коста-Рика 2:2 (1:1, 4:3 по пенальті)

Голи: 0:1 – 12 Кальво (пен), 1:1 – 43 Луна, 2:1 – 47 Арфстен, 2:2 – 71 Мартінес

Напередодні до півфіналу також пробилися збірні Гватемали, Мексики та Гондураса.

Гватемала мінімально здолала Канаду та зустрінеться в 1/2 зі США, Мексика виявилася сильнішою за Саудівську Аравію у чвертьфіналі, а Гондурас – мінімально обіграв Панаму.

Сітка плейоф Золотого Кубку КОНКАКАФ-2025

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Саудівська Аравія була запрошена на турніри Золотого кубку КОНКАКАФ у 2025 та 2027 роках. Можливість запрошення гостьових команд на змаганнях практикується регулярно з 1996 року.