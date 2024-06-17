Сербія — Англія 0:1: огляд матчу Євро-2024

Збірна Англії з футболу перемогла Сербію у першому турі Євро-2024. Матч завершився з рахунком 1:0.

Огляд матчу

Євро-2024, Німеччина

Група С, 1 тур

16 червня

Сербія — Англія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 13 Беллінгем

Сербія: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Милинкович-Савич, Влахович, Костич (43 Младенович), Гудель, (46 Ілич), Лукич (61 Йович), Живкович, (74 Бирманчевич), Митрович (61 Тадич)

Англія: Пікфорд, Тріпп'єр, Гехі, Стоунз, Вокер, Райс, Александер-Арнольд (69 Галлахер), Беллінгем (86 Майну), Фоден, Сака (76 Боуен), Кейн

Попередження: 39 Гудель, 75 Тадич, 83 Стойкович

Зазначимо, що в групу С також потрапили Данія та Словенія, які свій матч завершили внічию.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Матчі континентальної першості прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.