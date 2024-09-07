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Заява ФК Тростянець: Колос-2 вирішив повести себе як останні ган**ни

Ігор Чернявський — 7 вересня, 20:05
Заява ФК Тростянець: Колос-2 вирішив повести себе як останні ган**ни
ФК Тростянець

У Тростянці зробили заяву щодо Колоса-2, який вирішив не виходити на матч 5 туру Другої ліги через повітряну тривогу.

Заява була опубліковано в Instagram Тростянця.

"Колос-2 забув про війну в країні? Сьогодні мав відбутися матч 5-го туру у Тростянці на Сумщині проти ФК Колос-2. Незважаючи на попередні вагання, суперник все ж приїхав до нашого міста. Проте подальші події викликали подив і розчарування.
Факти:

  • 3 вересня наш клуб отримав усі необхідні дозволи на проведення матчу від Сумської ОВА
  • Клуб отримав дозвіл проводити гру із уболівальниками
  • Початок гри було заплановано на 13:30
  • Повітряна тривога на Сумщині завершилась о 14:24 • Після виконання всіх передматчевих процедур була оголошена нова тривога
  • Через годину очікування Колос-2 покинув стадіон, посилаючись на Регламент
Ми глибоко розчаровані таким ставленням клубу суперника. В той час як наш клуб у попередньому турі перечекав три повітряні тривоги у Полтаві й дограв матч. Ця ситуація змушує замислитись: чи дійсно всі у футбольній спільноті розуміють реалії війни? Чи готові ми проявляти солідарність та підтримку, особливо до регіонів, які пережили окупацію?

Ми вдячні нашим вболівальникам, які прийшли підтримати команду, незважаючи на складні обставини. Ваша присутність - це символ незламності нашого міста.

Цим людям чхати на те, що в країні війна. Цим людям все одно на регіон у який вони приїхали, бо в Києві їм безпечніше. Клуб із середнім віком 29 років чхати хотів на моральні цінності й клуб не готовий чекати.

У 17:12 на Сумщині завершилась тривога й світловий день дав можливість дограти матч чемпіонату й, в тому числі, довести русні, що ми сильні та незламні. Проте клуб Колос-2 вирішив повести себе як останні га***ни.

Дійсно питання для футбольної спільноти, а може начхаємо на людей, які живуть у Тростянці, Кривому Розі, Запоріжжі й будемо грати тільки в Києві та Ужгороді?" — йдеться в заяві Тростянця.

Колос поки не надавав жодних пояснень ситуації, що склалася.

війна Чемпіонат України, Друга ліга Тростянець Колос-2

війна

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