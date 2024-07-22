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Заваров: Ясна річ, що на шальки терезів Минай з першоліговим Епіцентром не поставиш

Ігор Чернявський — 22 липня, 16:17
Заваров: Ясна річ, що на шальки терезів Минай з першоліговим Епіцентром не поставиш

Володар "Золотого м’яча"-1986 Олександр Заваров вважає, що Минай є цікавішим клубом для українського вболівальника, ніж Епіцентр.

Про це він розповів у коментарі UA-Football.

"Закарпатський футбол впродовж багатьох років був представлений у чемпіонаті України своїми командами у вищій та першій лігах – спочатку Закарпаттям, потім Верховиною, Говерлою. Нині ж він представлений Минаєм.

Ясна річ, що на шальки терезів цей клуб з першоліговим Епіцентром не поставиш. От скажіть, на кого піде краще вболівальник в УПЛ – на Минай чи на Епіцентр? Та й спортивний принцип ніхто не відміняв", – сказав Заваров.

Обидва клуби зіграють у "Турнірі чотирьох", який визначить останнього учасника УПЛ-2024/25. Зазначимо, що президент Миная Валерій Пересоляк залишився дуже невдоволений рішенням виконкому УАФ.

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Олександр Заваров

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