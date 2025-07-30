Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначився потенційно наступний суперник Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи

Микола Дендак — 30 липня 2025, 22:59
Визначився потенційно наступний суперник Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи
ФК Шахтар

Донецький Шахтар дізнався ім'я потенційно наступного суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.

Якщо підопічні Арди Турана пройдуть турецький Бешикташ, то в третьому раунді кваліфікації зіграють проти грецького Панатінаїкоса, який у двоматчевому протистоянні у кваліфікації Ліги чемпіонів програв Рейнджерсу (Шотландія).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 та 14 серпня. Переможці вийдуть до 4-го раунду ЛЄ, а команди, що програють, перейдуть до 4-го раунду Ліги конференцій.

Нагадаємо, у першому етапі кваліфікації ЛЄ Шахтар здобув розгромну перемогу над Ільвесом та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" став турецький Бешикташ.

Перший поєдинок між Бешикташем і Шахтарем завершився впевненою перемогою українського клубу. Матч-відповідь відбудеться завтра, 31 липня.

Бешикташ Ліга Європи Панатінаїкос Рейнджерс Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

Не на користь Україні: Карабах пройшов Шелбурн у кваліфікації Ліги чемпіонів
Це питання життя і смерті: Сульшер – про майбутній матч-відповідь проти Шахтаря
Чи є суперники у Шахтаря? Головні питання перед стартом УПЛ
Шахтар виставив цінник на Кевіна
Туран: Сподіваюсь, Шахтар скоро зможе грати вдома

Останні новини