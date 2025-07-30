Визначився потенційно наступний суперник Шахтаря у кваліфікації Ліги Європи

Донецький Шахтар дізнався ім'я потенційно наступного суперника у кваліфікації Ліги Європи УЄФА сезону-2025/26.

Якщо підопічні Арди Турана пройдуть турецький Бешикташ, то в третьому раунді кваліфікації зіграють проти грецького Панатінаїкоса, який у двоматчевому протистоянні у кваліфікації Ліги чемпіонів програв Рейнджерсу (Шотландія).

Поєдинки 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 7 та 14 серпня. Переможці вийдуть до 4-го раунду ЛЄ, а команди, що програють, перейдуть до 4-го раунду Ліги конференцій.

Нагадаємо, у першому етапі кваліфікації ЛЄ Шахтар здобув розгромну перемогу над Ільвесом та за підсумками двоматчевого протистояння вийшов у другий раунд кваліфікації, де суперником "гірників" став турецький Бешикташ.

Перший поєдинок між Бешикташем і Шахтарем завершився впевненою перемогою українського клубу. Матч-відповідь відбудеться завтра, 31 липня.