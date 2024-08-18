Якби запитали думку тренерів: Шовковський висловився про переноси матчів УПЛ

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що клубам-представникам України в єврокубках потрібно дозволити переносити матчі національного чемпіонату до завершення війни.

Про це наставник киян розповів на пресконференції після вольової перемоги над Карпатами. Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Чи хотів я перенести матч з Карпатами? Це вже інше питання, і УПЛ прийняла рішення не переносити матч. Якби запитали думку тренерів, зокрема мою, я би так само сказав, що це чудове рішення (відмовитися від перенесень матчів — прим.), але не за тих умов, у яких зараз живе країна.

Оскільки ми зараз не маємо можливості швидко добиратися до місць призначення на літаках, це питання потрібно було винести на обговорення, правильно підготувати, винести на голосування – але при цьому додати примітку, що воно вступає в силу лише після того, як ми повернемося до нормального життя після війни. Так буде правильніше. Але маємо те, що маємо, тому працюємо далі.

З Ворсклою вже інша ситуація. В усіх європейських чемпіонатах команди, які грають у раунді плейоф єврокубків, можуть переносити свої матчі в національних чемпіонатах, які заплановані в календарі між поєдинками на міжнародній арені. Так само, до речі, вчинив і Зальцбург", — сказав Шовковський.