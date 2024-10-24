Як використати подарунок долі, та що робити з Ярмоленком і Шапаренком. 4 інтриги матчу Рома – Динамо

Київське Динамо проведе матч 3 туру основного раунду Ліги Європи. Суперником команди Олександра Шовковського у виїзному матчі буде італійська Рома. Зустріч відбудеться 24 жовтня, початок поєдинку – о 19:45.

Чемпіон вже встиг поговорити про матч через призму історичного та тіфозерійного бекграунду клубу з Вічного міста, а також ознайомив читача із розгорнутим аналізом справ у таборі обох команд. На черзі – акценти на головних обставинах, які можуть допомогти здобути бажаний результат, або ж перекреслити надії та сподівання, обох команд.

Чи скористається Динамо хаосом у таборі суперника?

Ситуація, в якій не опинився – загруз, суперник віцечемпіона України, цілком і повністю на руку клубу з Києва. Столичний італійський клуб не просто здобув лише 1 перемогу в 5 останніх матчах, і 2 – в попередніх 10-ти, і взагалі – з початку сезону. Перед нами найслабша Рома з час щонайменше останніх матчів перебування на чолі цієї команди Жозе Моурінью.

Фото з соціальних мереж

Перед переїздом Артема Довбика у Рим ваш автор висловлював сумніви щодо доцільності такого трансферу саме для футболіста збірної України. Як виглядає наразі, це Довбик – знахідка для Роми, а не Рома – для Довбика. Ми докладно говорили й про зміну тренера, а разом з тим – не раз відзначали, що декларовані амбіції "вовків" аж ніяк не ліпляться зі справами на практиці. Поточні результати – середина таблиця у Серії А, а також величезна управлінська дірка в менеджменті клубу, який робить будь-що, та не те, що сприяє покращенню результатів команди, це вкотре доводять. З початку сезону Рома не грає, а мучиться, й таке становище команди все більше викликає асоціації з відомою голлівудською стрічкою "День бабака". Справа за "малим" – використати надану долею можливість на свою користь.

Чим і ким Шовковський замінить Ярмоленка?

Андрій Ярмоленко Динамо в Римі не помічник. Віцекапітан "біло-синіх" змушений продовжувати лікування, а команда – шукати інші варіанти ведення гри на правому фланзі атаки. Як показав останній матч Динамо, Шовковський вирішив скористатися правилом життя під нехитрою назвою "усе нове – добре забуте старе".

ФК Динамо

На правому крилі атаки вийшов Караваєв, і відіграв якісний матч. Проте у контексті матчу з Ромою цікавішим виглядає варіант із використанням футболіста, який може стати заміною Ярмоленку саме довгостроковою. Мова про Назара Волошина. Втім, готовність футболіста молодіжної збірної України вийти на поле з перших хвилин, та нинішня форма молодого вінгера відомі тільки тренерському штабу. А от ще одна опція на фланзі атаки – новачок Максим Брагару, поки відверто не вражає.

Чи побачимо колишнього Шапаренка?

У грі з Оболонню Микола Шапаренко не тільки асистував, а й забив, і голу у ворота суперника радів так, ніби зірвав куш усього життя. Можливо, взяття воріт "пивоварів" дійсно було для хавбека збірної України вкрай важливим, та в другому за значенням єврокубку від "десятки" Динамо потрібен зовсім інший рівень футболу та мотивації. А головне – "вибачення" за провалені миттєвості перебування на полі в обох попередніх матчах Ліги Європи.

ФК Динамо

На початку сезону стало очевидним, що роль та місце Шапаренка в цьому Динамо суттєво змінилися, й тепер Микола – саме ключова фігура в побудовах головного тренера. Тож не дивно, що з втратою форми важливого футболіста порушується баланс гри усього колективу, який від такого виконавця явно залежить. І якщо у першості України хибність дій Шапаренка легко компенсувати за рахунок інших гравців, які можуть себе проявити на фоні суперників відчутно нижчого рівня, то в єврокубках потрібен саме "оригінал", а не "копія".

Чи є необхідність насичення опорної зони з перших хвилин та інших сюрпризів для суперника?

Так само сильний матч проти останнього суперника у чемпіонаті України відіграв і Володимир Бражко. Однак, як показує практика футболу у виконанні гравців Динамо у єврокубках, а головне – рівень протидії суперників, навіть найкращої гри в УПЛ на міжнародному рівні явно недостатньо. Саме тому Шовковський не може не думати над тактичними змінами "під" Рому в ім’я нівелювання сильних сторін опонента, який має перевагу, як на індивідуальному, так і на рівні командного футболу.

ФК Динамо

В першу чергу, мова про можливість залучення другого "чистого" опорного. Таким у Динамо є Микола Михайленко, який досвід гри поруч із Бражком у другому за значенням єврокубку вже має. Друга опція – використання одразу трьох центрбеків. Буде це Крістіан Біловар, чи з перших хвилин вийде Максим Дячук – не важить. У такому разі Динамо дефакто відмовиться від вінгерів, а Костянтин Вівчаркенко чи Владислав Дубінчак, а також хтось із двох Олександрів – Тимчик чи Караваєв, відповідатимуть, як за безпеку на власній половині, так і за гостроту при переході центру поля.