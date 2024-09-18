Як Пушич використає головний недолік суперника? 4 інтриги матчу Болонья – Шахтар

Донецький Шахтар зустрінеться з італійською Болоньєю у 1 турі основного раунду Ліги чемпіонів. Матч буде зіграно 18 вересня, початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Чемпіон традиційно виділяє головний нерв гарячих тем напередодні важливої зустрічі за участі української команди. На що варто звернути увагу? Що є критично важливим? Чого не варто недооцінювати?

Досвід, якого нема: наскільки критичним виявиться нестача навичок на вмінь "россоблу" на міжнародній арені?

Болонья дебютувала на міжнародному рівні у тодішній ЛЧ – Кубку європейських чемпіонів розіграшу-1964/65. Тоді "червоно-сині" грали з бельгійським "Андерлехтом" (2:1, 0:1, 0:0).

У подальшому "червоно-сині" частими гостями єврокубкових турнірів не були, а головне – не знають, що таке гра на такому рівні, нинішні футболісти колективу. Востаннє цей італійський клуб виступав у єврокубках 22 роки тому. У 2002-му болонці поступилися англійському Фулгему у фіналі КубкауІнтертото (2:2, 1:3). Такий мікс навичок та умінь на міжнародній арені ні в яке порівняння з Шахтарем не йде.

Якою буде реакція тренерського штабу "гірників" на ігрову "візитівку" команди Італьяно?

Перед грою з Шахтарем Болонью від зони вильоту відділяє лише 1 бал. Та що ж стало причиною настільки слабких результатів команди, яка за підсумками попереднього сезону фінішувала в чільній п’ятірці Серії А? Колектив нового тренера болонців Вінченцо Італьяно відзначається вкрай слабкою реалізацією.

Фото з соціальних мереж

Зокрема, в 1 турі "россоблу" втратили 3 бали з Удінезе (1:1), а на один гол команда "витратила" 3,26 xG та 22 (7 – у отвір) ударів, тоді як візаві завдав "аж" 4 (2) удари, а xG склав рівно стільки, скільки було необхідно (0,99). Найбільш результативним матчем за участі болонців була гра з Комо (2:2), де болонці свої голи провели вже тоді, коли поступалися 0:2. В Серії А суперники болонців неефективною зарядженістю команди на атаку користалися. Як буде у випадку з Шахтарем?

Чи відважиться Пушич зіграти без стрижневого футболіста?

З початку сезону Тарас Степаненко у футболці Шахтаря зіграв лише 121 хвилину, й лише раз виходив на поле у стартовому складі. Звісно, лише відвертий упертюх не помітить очевидного: капітан "гірників" місце у стартовому складі втратив. Однак, зважаючи на критично важливі показники донецького клубу в останніх матчах та відсутність стрункості гри команди, новий випадок з лавою запасних для 35-річного опорного хавбека невідворотним аж ніяк не здається.

За 2 попередні зустрічі Шахтар пропустив 5 м'ячів. Відсутність "чистого" руйнівника у трикутнику в центрі поля дає немалі переваги при розіграші м'яча — в командній геометрії з'являється "зайвий" футболіст, здатний підтримувати тиск на володіння суперника постійно, а не за окремих нагод. Незважаючи на останні результати, такий підхід виглядає в цілому стратегічно виправданим та правильним для УПЛ, де переконлива більшість опонентів "гірникам" у індивідуальній та командній майстерності поступаються, а тому обирають шлях "автобусизації" як протидії сильним сторонам колективу Пушича. На міжнародній арені, й тим паче — у ЛЧ, ситуація діаметрально протилежна. Щоб завоювати перевагу на головному плацдармі, "гірникам" доведеться, в першу чергу, нав'язати супернику боротьбу. Наскільки можливим є виконання такого завдання без безстрашного "хвилеріза" Степаненка? Ризикнемо спрогнозувати, що рішення тренерському штабу "гірників" дасться непросто.

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Незважаючи на переконливу перемогу в останній грі, почувати себе впевнено Пушич все ще не може. Причиною тому не тільки багато в чому незадовільні результати на старті сезону, а й кілька інших факторів.

Фото з соціальних мереж

За 5 турів УПЛ Шахтар встиг програти 2 матчі. Враховуючи нинішні реалії першості вищої ліги України, про яку сказати, що її рівень суттєво "просів" — значить, нічого не сказати — це архі, надзвичайно багато. Й у випадку "гірників" мова не лише про загрозу захисту титулу вже на старті змагання, а й про банальний спортивний престиж. Команда, яка ставить перед собою високі цілі на міжнародній арені, де давно "прописалася" в сонмі клубів, які виступають серед найкращих у Європі, не може дозволити собі кидати грати проти Олександрії за сприятливого рахунку, чи безрезультатно битися об редути, вибудувані тренером-початківцем у грі з Поліссям.

Ліга чемпіонів для Шахтаря — головний турнір. Ні, віддати 1 місце в УПЛ для "помаранчево-чорних" рівнозначно провалу, проте перемоги на внутрішній арені давно стали для клубу "обов'язковою програмою". Саме тому щодо успішності роботи наставника в таборі "гірників" будуть робити висновки саме за результатами в головному єврокубку. І тут Пушичу варто пам'ятати, в тім числі, й те, за яких показників у ЛЧ було звільнено його попередника.