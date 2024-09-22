Ворскла та Кривбас не визначили переможця в 7 турі УПЛ

Кривбас та Ворскла розписали бойову нічию в 7 турі чемпіонату України-2024/25.

Матч завершився з рахунком 1:1. Початок гри було відкладено на півгодини через повітряну тривогу, але й після відбою команди встигли відіграти лише 5 хвилин.

Після відбою криворіжці та полтавці показали інтенсивну та насичену гру, невелику перевагу в якій мали господарі. Наприкінці першого тайму Єгор Твердохліб пробив головою з близької відстані та переграв воротаря, але лайнсмен майже одразу зафіксував офсайд.

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 42-й хвилині Самсон Ієде "відвозив" захист Кривбаса та шикарним ударом поцілив у дальню "дев’ятку". Втім, Кривбас оперативно відповів своїм голом – Даніель Соса був найспритнішим на добиванні після штрафного удару.

Заключні хвилини матчу пройшли здебільшого за переваги господарів, але рахунок залишився незмінним, тож команди поділили очки.

Чемпіонат України – УПЛ

7 тур, 22 вересня

Кривбас – Ворскла 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Ієде 42, 1:1 – Соса 45+3

Внасідок цієї нічиєї Ворскла піднялася з 10 на 9 місце, випередивши Карпати, в Кривбас залишився шостим.