Визначився розклад матчів збірної України у кваліфікації чемпіонату світу 2026

Збірна України з футболу дізналась розклад матчів кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Про це повідомляє УЄФА.

Першу гру українці зіграють проти переможця чвертьфіналу Ліги націй Франція – Хорватія. Гра відбудеться 5 вересня та буде номінально домашньою. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Розклад матчів збірної України у кваліфікації ЧС-2026

5 вересня: 21:45 Україна – Франція/Хорватія;

– Франція/Хорватія; 9 вересня: 19:00 Азербайджан – Україна;

10 жовтня: 21:45 Ісландія – Україна;

13 жовтня: 21:45 Україна – Азербайджан;

– Азербайджан; 13 листопада: 21:45 Франція/Хорватія – Україна;

16 листопада: 19:00 Україна – Ісландія.

Груповий етап відбору на чемпіонат світу розпочнеться в березні 2025 року і завершиться в листопаді 2025 року. Україна потрапила у групу D. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд:

12 національних команд вийдуть у груповий етап ЧС-2026 напряму у разі перемоги у своїй групі.

12 команд, що посіли другі місця потраплять до плейоф за вихід на ЧС-2026. Також у цьому мінітурнірі зможуть зіграти 4 команди, що мають найвищий рейтинг за виступи в Лізі націй сезону-2024/25.

Нагадаємо, що в березні 2025 на Україну очікують перехідні матчі з Бельгією за право зіграти в Дивізіоні А Ліги націй УЄФА.

Фінальний турнір чемпіонату світу відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.