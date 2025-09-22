Українська правда
Дембеле – володар Золотого м’яча-2025

Олександр Булава — 22 вересня 2025, 23:49
Усман Дембеле
Getty Images

Вінгер Парі Сен-Жермен та збірної Франції Усман Дембеле виграв Золотий м’яч-2025, який вручається виданням France Football найкращому гравцю року.

Найпрестижнішу індивідуальну нагороду у світі футболу вручив Роналдінью (володар ЗМ-2005). 

Дембеле минулого сезону допоміг клубу оформити требл, вперше у своїй історії вигравши Лігу чемпіонів, де він був визнаний гравцем сезону, а також дійшов до фіналу Клубного чемпіонату світу. На його рахунку 33 голи та 14 асистів у 52 матчах за клуб.

Дембеле став шостим французом після Раймона Копа, Мішеля Платіні, Жан-П’єра Папена, Зінедіна Зідана та Каріма Бензема, який виграв Золотий м'яч.

Гравці ПСЖ пропустили церемонію нагородження, оскільки грали матч чемпіонату Франції проти Марселя. Сам гравець не потрапив до заявки команди Луїса Енріке на матч через травму та зміг бути присутнім на церемонії.

Нагадаємо, торік Золотий м’яч виграв півзахисник Манчестер Сіті Родрі. Він став першим іспанцем з 1960 року, який здобув дану нагороду.

Зазначимо, що за всю історію лише 3 українці отримували Золотий м'яч – це Олег Блохін (1975), Ігор Бєланов (1986) та Андрій Шевченко (2004).

