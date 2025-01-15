Вінгер Манчестер Юнайтед погодився перейти в Наполі

Аргентинський футболіст Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо дав свою згоду на перехід у Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Очікуються, що клуби проведуть новий раунд переговорів щодо трансферу гравця. Спортивний директор неаполітанців Джованні Манна наполягає на підписанні аргентинського вінгера на заміну Хвічі Кварацхелії, який близький до переходу в ПСЖ.

Expected new talks between #Napoli and #ManchesterUnited for Alejandro #Garnacho. The sports director Giovanni #Manna is pushing to sign the argentinian winger as Kvaratskhelia’s replacement. Garnacho has already given his availability to join Napoli. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 15, 2025

Раніше повідомлялося, що манкуніанці можуть погодитися на трансфер Гарначо, щоб вписатися у фінансові правила АПЛ.

У нинішньому сезоні аргентинець провів за "червоних дияволів" 30 матчів, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів, проте після приходу нового головного тренера Рубена Аморіма, Гарначо втратив своє місце в стартовому складі.