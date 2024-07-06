Віцепрезидент Полісся: Зробимо Буткевичу подарунок — виграємо Лігу конференцій

Віцепрезидент Полісся Володимир Тесля сподівається, що команда зможе зробити подарунок на день народження президенту Геннадію Буткевичу – виграти Лігу конференцій.

Про цілі, які ставляться перед командою на сезон-2024/25, Тесля розповів у інтерв’ю клубній пресслужбі.

"Наше мінімальне завдання на наступний сезон – це виграти Кубок і Чемпіонат України. Але це мінімально, бо далі в нас же Ліга чемпіонів – от там уже будемо дивитися. А так це нормальна історія.

Така ж історія щодо Ліги конференцій. Сподіваємося, що зробимо президенту подарунок на день народження. У нього 27 травня, а кубкові фінали припадають на 25-26-те. Якраз зробимо йому подарунок – виграємо Лігу конференцій", – сказав Тесля.