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Збірна Туреччини — збірна Грузії: де дивитися матч Євро-2024

Станіслав Лисак — 16 червня, 13:48
Збірна Туреччини — збірна Грузії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Туреччини зустрінеться з Грузією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у вівторок, 18 червня, на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді. Початок — о 19:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Окрім турецької та грузинської команди в групі F гратимуть збірні Португалії та Чехії.

Напередодні лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія поділився своїми очікуваннями від Євро-2024.

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