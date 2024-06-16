Збірна Туреччини — збірна Грузії: де дивитися матч Євро-2024

Збірна Туреччини зустрінеться з Грузією в межах першого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.

Матч відбудеться у вівторок, 18 червня, на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді. Початок — о 19:00 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна в етері місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів, а також на медіасервісі MEGOGO.

Окрім турецької та грузинської команди в групі F гратимуть збірні Португалії та Чехії.

Напередодні лідер збірної Грузії Хвіча Кварацхелія поділився своїми очікуваннями від Євро-2024.