Тренер збірної Англії: Моя посада заслуговує тренера світового рівня
Виконувач обов’язків головного тренера збірної Англії Лі Карслі розуміє, що національною командою має керувати іменитий тренер, який має досвід великих перемог.
Його слова наводить BBC.
"Я продовжую повторювати одне й те саме. Моє завдання – провести шість матчів, і я задоволений цим. Це привілейоване положення. Я справді насолоджуюся цим, але попередні два дні (після поразки від Греції – прим.) мені не сподобалися. Я не звик програвати у збірній Англії, я погано ставлюся до поразок.
Мої керівники дали мені зрозуміти, що їм від мене треба. Моя посада заслуговує тренера світового рівня, який вигравав трофеї, і я все ще на шляху до цього", – сказав Карслі.