Тренер Словенії: Два тайми були дуже різними, але результат справедливий

Головний тренер збірної Словенії Мятяж Кек відреагував на нічию з Данією (1:1) у першому турі групового етапу Євро-2024 з футболу.

Його слова передає УЄФА.

"Коли вболівальники допомагають тобі таким чином, коли ти бачиш стільки усміхнених облич протягом дня, коли навіть уболівальники суперників виявляють тобі повагу, це робить мене щасливим бути частиною цього видовища. Я дякую їм усім.

Два тайми були дуже різними, і я вважаю результат справедливим. У першому таймі ми виявляли до них занадто багато поваги, а потім у другому таймі нам вдалося звільнитися від цього, і наша гра виглядала набагато кращою. Ми грали проти дуже гарної команди, але, гадаю, ми вчинили наївно після того, як пропустили.

Багато з моїх гравців ніколи не грали на таких великих змаганнях. Коли ми побачили, що сьогодні щось можливо, вони почали грати. Я думаю, ми навчимося цьому. Коли ця команда зіграє свій другий чи третій великий турнір, вона буде набагато сильнішою", — сказав Кек.