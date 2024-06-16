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Тренер Румунії: Обіцяю вболівальникам, що команда віддасть усе на полі

Игорь Чернявский — 16 червня, 20:20
Тренер Румунії: Обіцяю вболівальникам, що команда віддасть усе на полі

Головний тренер збірної Румунії Едвард Йорданеску впевнений, що його підопічні віддадуть усі сили заради перемоги над Україною в 1 турі Євро-2024.

Про це він заявив на пресконференції перед матчем. Його слова цитує офіційний сайт УЄФА.

"Що я обіцяю вболівальникам і я кажу це дуже щиро — це те, що команда віддасть усе на полі. Ми з повагою поставимося до наших суперників, але хочемо, щоб матч йшов за нашим планом.

Румунія не надто вдало виступала на останніх чемпіонатах Європи, тому ми постараємося виступити краще, ніж минулого разу. Ми хочемо бути прикладом для наслідування для нашої молоді", — сказав Йорданеску.

Збірні Румунії та України зустрінуться вже завтра, 17 червня. Початок зустрічі на "Альянц-Арені" — о 16:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, чи зіграє Віталій Миколенко, який уже розпочав бігову роботу.

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