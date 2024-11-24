Тренер Лівого берега: Коли тобі “відривають голову”, то хочеться кричати

Головний тренер Лівого берега Віталій Первак обурений суддівством у поєдинку 14 туру чемпіонату України проти Руху.

Своє невдоволенння наставник "лелек" виразив на післяматчевій пресконференції. Його слова наводить пресслужба Лівого берега.

"Не хочу підіймати тему пенальті внаші ворота. Тренери нервують, переносять усе в собі. Хочеться дуже багато сказати, але коли тобі "відривають голову", то хочеться кричати. Тож нехай відповідні органи відповідають за це, і пояснюють, подібні рішення вже набридають.

По грі – Рух виграв, я привітав їх із перемогою, в свою чергу, ми не змогли забити. Але я вірю в те, що ми заб’ємо і все буде добре. По перерві зробили дві вимушені заміни: Синиця отримав серйозну травму, Банаду замінили, бо в нього були проблеми з гомілкостопом.

Вийшов Сухоручко, почав вигравати більше боротьби, але змінити хід гри не виходило, бо Рух грав, відштовхуючись від рахунку. Ми ж почали більше розкриватися, що дало супернику більше вільних зон", – сказав Первак.