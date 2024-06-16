Тренер Данії прокоментував нічию зі Словенією в матчі першого туру Євро-2024

Тренер збірної Данії з футболу Каспер Г'юлманд прокоментував нічию зі Словенією (1:1) в матчі першого туру групового етапу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Я вважаю, що ми провели хороший перший тайм, і після 70-ї хвилини ми трохи втратили енергію. Нам не вистачило інтенсивності, і ми стали надто пасивними. У нас було кілька хороших моментів, чудова контратака, яку ми не змогли реалізувати. Енергія повинна бути весь час, але це буває у футбольних іграх, іноді це змінюється.

Іноді, коли ти виграєш 1-0 і не забиваєш другий гол, у тобі щось відбувається. Ось чому так важливо забити другий гол. Ви знаєте футбол, коли ти не забиваєш вдруге, то можуть статися деякі невтішні речі", — сказав наставник.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Окрім словенців та данців до групи С також потрапили Англія та Сербія. Вони зіграють свій матч сьогодні, 16 червня, о 22:00 за київським часом.