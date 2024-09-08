Тренер Чехії натякнув на відставку в разі поразки від України

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек готовий залишити свою посаду в разі невдалого результату в матчі проти України.

Про це він заявив на пресконференції після розгромної поразки від Грузії в 1 турі Ліги націй-2024/25. Його слова наводить Федерація футболу Чехії.

"Всі мають повне право критикувати нас, бо гра була жахливою. У нас немає виправдань — ми були гіршими. Я говорив перед грою, що той, хто заб'є перший гол, матиме перевагу. Кожна контратака на наші ворота була небезпечною.

Найбільша різниця полягала у швидкості гравців. Перші 15 хвилин другого тайму ми були повністю поза грою. Це не було гарною рекламою нашого футболу. Найбільша відповідальність за результат лежить на мені як на тренері.

Ми маємо показувати результат, інакше мені тут нема чого робити. Це абсолютно зрозуміло. Ми маємо показати зовсім іншу гру. Футболісти зобов’язані продемонструвати зовсім інший ентузіазм", — сказав Гашек.