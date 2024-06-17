Саутгейт: Дуже важливо, що збірна Англії стартувала з перемоги

Збірна Англії здобула важливу перемогу над Сербією у 1 турі Євро-2024.

Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт у коментарі BBC Sport.

"Сербія — сильна команда. Нам довелося трохи постраждати, і я вважаю, що це дуже добре для нас. Ми чудово оборонялися під тиском суперника.

Я дуже задоволений грою команди, особливо в першому таймі. Вважаю, що ми дуже добре розпоряджались м'ячем. У другому таймі ми втратили володіння. Але дуже важливо, що ми стартували з перемоги", — сказав Саутгейт.