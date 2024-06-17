Саутгейт: Дуже важливо, що збірна Англії стартувала з перемоги
Збірна Англії здобула важливу перемогу над Сербією у 1 турі Євро-2024.
Про це розповів головний тренер англійців Гарет Саутгейт у коментарі BBC Sport.
"Сербія — сильна команда. Нам довелося трохи постраждати, і я вважаю, що це дуже добре для нас. Ми чудово оборонялися під тиском суперника.
Я дуже задоволений грою команди, особливо в першому таймі. Вважаю, що ми дуже добре розпоряджались м'ячем. У другому таймі ми втратили володіння. Але дуже важливо, що ми стартували з перемоги", — сказав Саутгейт.
Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім англійців та сербів до Групи C також потрапила Данія та Словенія, які свій матч зіграли внічию.
У другому турі словенці зіграють із Сербією, а Данія — з Англією. Матчі відбудуться 20 червня.