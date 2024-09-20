Торіно втримав перемогу в більшості над Вероною

У п’ятницю, 20 вересня відбулися два матчі 5 туру Серії А.

Емполі на виїзді впевнено переграв Кальярі завдяки голами Лоренцо Коломбо та Себастьяно Еспозіто. Ця перемога дозволила "адзуррі" піднятися на 4 місце. Окрім того, Емполі вперше у своїй історії почав сезон у Серії А з 5 матчів без поразок. Цікаво, що рік тому ситуація була діаметрально протилежною – Емполі стартував з 5 поразок із загальним рахунком 0:12.

Торіно в більшості здолав Верону. Команди обмінялися голами вже до 12 хвилини, а в середині першого тайму господарі залишилися в меншості. Невдовзі після того Дуван Сапата вивів туринців уперед, а Че Адамс на 79-й хвилині, здавалося, розставив усі крапки над "і", але в компенсований час нападник Верони Деніел Москера відродив інтригу. Щоправда, на більше "грифони" не спромоглися.

Чемпіонат Італії – Серія А

5 тур, 20 вересня

Кальярі – Емполі 0:2 (0:1)

Верона – Торіно 2:3 (1:2)