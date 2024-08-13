Смоктати б***ь: стали відомі деталі конфлікту між Вернидубом та тренерським штабом Карпат

Один із помічників головного тренера Карпат вилаявся на адресу представників Кривбаса після третього голу львів’ян у скандальному матчі 2 туру УПЛ.

З уст члена тренерського штабу Карпат пролунало "Смоктати, б***ь".

Відео цього епізоду оприлюднив Ігор Циганик. Він зазначив, що криворізький клуб додав це відео в офіційну скаргу до дисциплінарного комітету Української асоціації футболу.

Після цього син Юрія Вернидуба Віталій підійшов до того, хто викрикнув образливу фразу, та почав говорити з ним на підвищених тонах.

Вернидуб-старший відреагував на поведінку предстаника Карпат демонстративною відмовою від рукостискання з Владиславом Лупашком.